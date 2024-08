Frane in Cadore riapre la strada regionale 355 Peggiora la situazione sulla 465 | nuovi smottamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Belluno, 8 agosto 2024 – Dopo le dueche hanno colpito il confine tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia nella notte tra martedì e mercoledì,la355. Il tratto era stato interessato da uno smottamento in prossimità della localita friulana di Sappada (Udine). È ora stato bonificato dai detriti e riaprirà al traffico alle 15, sebbene con un senso unico alternato regolato da semaforo. A darne notizia è la concessionaria Fvg Strade. In origine la riapertura era prevista per la serata di ieri, ma l’allerta meteo che prevedeva maltempo ha spinto alla prudenza: si è preferito rimandare. Lastatale bloccata in localita' Acquatona a causa di una frana avvenuta nella notte tra Friuli Venezia Giulia e Veneto a Sappada, 07 agosto 2024.