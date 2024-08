Anduril scommette sul futuro dell’industria della Difesa Ecco Arsenal

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) Che la startup statunitensefosse una dei protagonisti nel settorestatunitense non c’era dubbio alcuno. Non deve stupire che provenga da lei l’annuncio del lancio di un nuovo modello industriale che con molta probabilità rappresenterà un salto significativo nel processo di innovazione dell’apparato militare industriale di Washington. L’azienda californiana ha infatti presentato oggi i piani per l’apertura di una nuova fabbrica, denominata “-1”, che secondo un alto funzionario dell’azienda aumenterà drasticamente la produzione di armi autonome, concentrandosi su sistemi che possono essere rapidamente prodotti su “iperscala”.