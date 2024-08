A che ora la finale della 4×100 alle Olimpiadi | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Domani, venerdì 9 agosto, allo Stade de France si svolgerà lamaschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia detiene il titolo a cinque cerchi nella staffetta veloce, ma gli Stati Uniti campioni del mondo in carica sono i grandi favoritivigilia potendo contare su un quartetto eccezionale per somma di valori a livello individuale. Stamattina andranno in scena le batterie, che stabiliranno le 8 squadre qualificate per l’ultimo atto in cui verranno assegnate le medaglie. Lamaschile è invenerdìore 19.47, nella penultima sessione serale dell’atleticaparigine. Domani si disputerà anche lastaffetta veloce femminile. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli orari, il palinsesto tv estaffettauominidi Parigi 2024.