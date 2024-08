A casa del principe William e Kate Middleton niente più servitù Vogliono che i figli crescano senza agi E lavino i piatti Leggi su Amica it

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 agosto 2024) Chissà se ilGeorge, quando gli è stato detto che, un giorno, diventerà il re del Regno Unito, si è anche immaginato in piedi, davanti al lavandino, a lavare le scodelle della colazione sue e dei suoi fratelli. Probabilmente no. Non se lo immaginano i bambini delle famiglie “normali”, figuriamoci quelli che stringono le mani al presidente degli Stati Uniti in vestaglia (qui la foto indimenticabile del primogenito dei Wales con Barack Obama) con la stessa confidenza che si ha con uno zio. Invece, come stanno raccontando i media britannici in queste ore, la realtà spesso supera la fantasia.