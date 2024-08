Un ecomostro sul Lario L’ex camping da demolire | braccio di ferro in vista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unin riva al lago. Quello che sulla carta dovrebbe diventare un nuovo piccolo quartiere turistico a Mandello, con un residence di monolocali, bar e un ascensore per accedere alla spiaggia, potrebbe restare uno scheletro in cemento armato con affaccio diretto sul. I giudici del Tar di Milano hanno ordinato l’abbattimento di quanto è già stato costruito al posto delcampeggio, nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana. Parte del cantiere è stato infatti allestito su un’area demaniale: per le concessioni edilizie sarebbe stato necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica dai funzionari dell’Amministrazione provinciale e non invece dai tecnici comunali, come invece è successo. La sentenza dei magistrati del Tar è destinata tuttavia ad innescare probabilmente un lungo contenzioso giudiziario, tra ricorsi e controricorsi.