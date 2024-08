Ultime Notizie Roma del 07-08-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Sedino te la cronaca cittadina tedesca Sulle rive del fiume Mosella è crollato uccidendo almeno una persona mentre altre otto Per cui Bimbo sono disperse sotto le macerie in salvo altre 5 persone in totale al momento del nella struttura erano presenti 14 persone le autorità nella quattro anche una trentina di persone dell’area immediatamente circostante la struttura ancora non è chiaro che cosa possa aver provocato il CD me Andiamo rimedio riempie la tensione nella regione altissima secondo il vostro di giornali rana sta spostando il lanciamissili e conduce esercitazione in vista di un attacco ha nominato il successore di anni alla guida del movimento tra gli anni attivare il capo della Fazione a Gaza e la mente del 7 ottobre ricercato numero uno di Israele la scelta ti con un funzionario ...