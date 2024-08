Tramvia da stasera cambia l’assetto del cantiere in viale Matteotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Firenze, 7 agosto 2024 – Prenderà il via da questa sera, a partire dalle 21, la modifica delin, nell’ambito della realizzazione della nuova linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Gli interventi saranno concentrati sui controviali e sulle corsie adiacenti, nel tratto tra piazza della Libertà e via La Marmora-via Fra’ Bartolommeo. I veicoli potranno dunque circolare su due corsie per senso di marcia, al centro della carreggiata. Sui binari dellagià realizzati è stato posato un telo protettivo ed è stato steso uno strato di asfalto per consentire la viabilità durante questa ulteriore fase della cantierizzazione.