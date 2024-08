Tenta il colpaccio dal veterinario Sfonda la porta e finisce in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In Valdarno si stringono le maglie dei controlli dei Carabinieri e arrivano nuovi frutti dopo l’ondata di raid ai danni di diverse attività commerciali della zona, in particolare a San Giovanni. Questa volta a finire inè stato un trentenne valdarnese sorpreso l’altra notte all’interno di un ambulatoriodella città di Masaccio. Il giovane, peraltro già noto alle forze dell’ordine, si era introdotto nello studio scassinando ladi ingresso e si era messo subito a caccia di denaro e oggetti di valore da rubare. Le sue mosse, tuttavia, non sono passate inosservate e qualcuno ha composto il numero di emergenza 112 che ha fatto accorrere sul posto le pattuglie dei militari della Compagnia sangiovannese.