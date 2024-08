Sony ha anticipato l’uscita di Here il film di Robert Zemeckis

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Pictures ha scelto di anticipare di due settimanenelle sale USA di, il nuovodiretto da. Con una release originaria fissata per il 15 novembre 2024, ilora ha ottenuto una nuova data il 1° novembre. Il teaser trailer di(lo trovate qui) ha suscitato tanta curiosità tra gli addetti ai lavori ed il pubblico, pertanto la decisione dinon potrà che accogliere il favore di tutti. Come noto, il nuovodiprende ispirazione dall’’omonimo libro illustrato di Richard McGuire, e racconta ciò che accade in una singola stanza in più punti dislocati nel tempo, cogliendo di fatto i momenti più emozionanti vissuti da una famiglia nel corso di più generazioni. La sceneggiatura è stata scritta dacon Eric Roth, lo stesso di Forrest Gump.