Sommer guida Martinez a ruota L’Inter ha imposto i numeri

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Simone Inzaghi è pronto alla nuova stagione che sta per arrivare: il tecnico delconferma Yanncome portiere titolare. Per Josepperò ci sarà tanto altro spazio. PRESENTE – A dieci giorni dal via ufficiale alla nuova Serie A, in casa Inter ci si prepara alla penultima uscita pre-stagionale contro l’Al Ittihad a Monza. Domenica invece la trasferta a Londra contro il Chelsea.nella nuova stagione scenderà in campo una certezza, quella di Yannin porta. Nonostante l’arrivo di Josep, il portiere svizzero resta la pedina principale tra i pali. Simone Inzaghi punterà ancora sull’elvetico per provare a difendere il ventesimo scudetto. Per quanto riguardainvece, lo spagnolo avrà sicuramente tanto spazio visti i tanti impegni delnel corso della stagione.