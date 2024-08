Rissa a Ercolano | calci e spintoni in spiaggia Il sindaco condivide il video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Napoli, 7 agosto 2024 – Urla, ma soprattutto: è il riassunto di una maxiche ieri pomeriggio ha coinvolto un folto gruppo di giovani sulladi(Napoli), in località La Favorita. I carabinieri si sono precipitati sul posto, ma al loro arrivo non c’era già più nessuno. Si sta ora lavorando per ricostruire quanto accaduto, così da risalire ai responsabili. La denuncia arriva direttamente daldel comune campano – nonché vicepresidente dell’Anci – Ciro Bonajuto: “Non siete degni della nostra città, vergognatevi, fate schifo”, ha scritto su Facebook, allegando undegli scontri. “Questi violenti non possono rovinare l'immagine della città che invece sta diventando accogliente”, ha poi aggiunto.