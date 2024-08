Ricatto è una brutta parola

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 7 agosto 2024)che non voglio attribuire a un potere dello Stato. Ma non c’è dubbio che per la prima volta politica e giustizia hanno di fronte un episodio molto ben delineato. Sia il giudice per le indagini preliminari che i giudici del Riesame scrivono con grande precisione che la reiterazione del reato è direttamente collegato alla permanenza in carica di governatore della Liguria. E quindi quei criteri di attualità e concretezza che la legge prevede perché vi sia una reiterazione occorre che ci sia un specifico molto ben delineato i magistrati lo collegano per la prima volta alla carica di governatore. E questo è un tema che riguarda la politica”. Sono le parole del’ex governatore della Liguria Giovanni Toti stamani in diretta a Rtl 102.5 Aggiornamento ore 13.