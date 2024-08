Perdono entrambi i genitori e restano sole a 17 e 19 anni parte la raccolta fondi per aiutare le due sorelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Prato, 7 agosto 2024 – La vita talvolta appare davvero ingiusta. Ti mette davanti a dolori e ti costringe a fronteggiare problemi e responsabilità enormi, nonostante la giovanissima età. È quanto devono affrontare duedi 17 e 19appena, che in poco più di duehanno perso, restandoe giovanissime con le tante difficoltà che la vita ti presenta. Senza una madre né un padre sul quale fare affidamento tranne sé stesse. Dueinsperabili che, loro malgrado, sono dovute crescere troppo in fretta. Dopo la perdita della madre Marianna, avvenuta in seguito ad una grave malattia, lo scorso giugno, un tragico incidente stradale ha portato via per sempre anche il babbo Massimiliano.