LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | via alla semifinale maschile dai tre metri!

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 10.03 L’americano Capobianco inizia la sua gara con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti e ottiene 66.30. 10.02 Il coreano Yi ottiene con il triplo e mezzo avanti 68.20 punti. 10.01 E’ la volta del colombiano Uribe che con il triplo e mezzo ritornato ottiene 73.10, buon inizio. 10.01 Si comincia con il dominicano Ruvalcaba che con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti ottiene 74.80 punti. 10.00 Il primo a saltare in questadal trampolino tresarà il dominicano Rivalcaba. 09.58 Si sta effettuando la presentazione degli atleti prima della. 09.55 L’azzurro salterà per 12° nei 18 atleti sul trampolino dai tre. 09.52 Sarà una gara molto complicata per Marsaglia visto che i suoi avversari avrannoad alto coefficiente di difficoltà. 09.