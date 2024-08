L’epopea di Jacques Balmat e Michel Paccard verso la vetta d’Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La salitala cima e? scomparsa e non resta che un gigantesco terreno, caotico, che si solleva in immensi denti di ghiaccio immobili. Come inoffensivi, tristi mostri, fronteggiano i due compagni persi in questo inferno bianco. I due uomini proseguono a stento. Il loro andare non e? piu? nemmeno una scalata.errano in questo labirinto, a meta? della loro ascesa. Cercano una via d’uscita. Ma soprattutto, perdono tempo. Dopo ogni ostacolo che emerge dalla struttura della montagna, un crepaccio oscuro sbarra loro il cammino. Aggirarli e? sempre laborioso. A volte si offre un fragile ponte di neve. Con estrema cautela, si avventurano allora sopra l’abisso. E a meta? della traversata, uno dei due,, osserva con terrore il vuoto insondabile sotto di lui.