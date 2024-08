La serrata dei balneari Lido aderisce in massa | È un messaggio forte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ididi Camaiore si schierano convintamente a favore dello sciopero nazionale proclamato dal Sib per la giornata di venerdì. E tuttavia, tanto sono uniti gli operatori camaioresi, quanto è frammentano il fronte versiliese dei: da Marina di Pietrasanta e da Viareggio è arrivata ieri pomeriggio la notizia che gli stabilimenti non aderiranno alla. "Tutti i bagni terranno gli ombrelloni chiusi – spiega il presidente deididi Camaiore Marco Daddio –; anche chi ha le tende parteciperà all’iniziativa: simbolicamente, i lettini saranno lasciati chiusi e verranno appoggiati a un palo della tenda". La presa di posizione deivuole essere unal governo in questo momento delicato: né la sicurezza in mare, né – se non in minima parte – il servizio offerto alla clientela subiranno delle compressioni.