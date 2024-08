Folle violenza | 63enne aggredita senza motivo e ferita a bastonate in testa in un bar

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Anora un episodio dibrutale e, a quanto pare, del tutto immotivata. La cronaca italiana di questi giorni è attraversata da gestisenso, aggressioni sadiche che hanno troppo spesso come vittime persone anziane. Non si è ancora spenta l’eco del pestaggio di un 76enne reo solo di avere portato a spasso in spiaggia il suo cagnolino, che dalla Provincia di Viterbo arriva un’altra segnalazione che lasciaparole. Vittima, stavolta, una donna di 63 anni che si trovava tranquillamente seduta al tavolo di un bar molto frequentato nel paese di Montalto di Castro. Improvvisamente un uomo, un 64 enne con numerosi precedenti penali – che era a sua volta seduto a un tavolo vicino con alcuni amici – si è alzato e ha aggredito brutalmente la povera signora.