Elite il girone che divide | Le big ci saccheggiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Francesco Querusti FIRENZE Si accende la discussione su mantenimento o abolizione dei gironinegli Juniores, Allievi e Giovanissimi regionali. Dieci le società regine presenti nelle massime categorie della Toscana: Affrico, Cattolica Virtus, Cecina, Floria, Lastrigiana, Montevarchi, Scandicci, Sestese, Settignanese, Tau Altopascio. Stefano Rossi, dg del Fiesole: "Ritengo che sarebbe giusto togliere ilin tutte le giovanili. Troppe categorie e troppe differenze fra i ragazzi in una scala di valori esasperata. Giustissimo lasciare Provinciali e Regionali, con i più bravi che hanno ugualmente la possibilità di mettersi in evidenza e gli altri di giocare nei Provinciali. Nella vita e nello sport le cose semplici premiano sempre. Nei settori giovanili sono contrario alle eccessive pressioni, sia per i risultati che a livello psicologico".