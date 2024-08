Di giorno protagonista del beachwear di sera abito elegante e sensuale

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La tendenza crochet non sembra conoscere battute d’arresto. Ogni volta che arriva la bella stagione torna a dominare incontrastata rubando il cuore sotto forma di borse, top, costumi da bagno e vestitini. Ogni anno, però, si concentra su un particolare capo rendendoloassoluto, facendo dilagare la voglia di portarlo o, addirittura, di realizzarlo, magari seguendo attentamente le direttive di un tutorial. Per il 2024 il pezzo irrinunciabile è il copricostume uncinetto. Che però non si ferma al solo ruolo di vestito da sfoggiare in spiaggia. E mostra infatti un lato meno scontato di sé che lo eleva e lo fa diventare a tutti gli effetti undegno di questo nome.