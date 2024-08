Dalla Uefa | un turno di squalifica a Rodri e Morata per cori su Gibilterra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Euro 2024 è in archivio da ormai tre settimane, ma c’è ancora una piccola postilla a chiudere l’evento. La, infatti, ha sanzionato due tra i campioni d’Europa,e Alvaro, con undiper le gare internazionali della Roja, rei di aver intonato il coro “è spagnola”. Il tutto risale a quanto avvenuto il 15 luglio a Madrid, nel giorno dei festeggiamenti per il titolo continentale vinto la sera precedente, battendo l’Inghilterra in finale. I due, secondo la Disciplinare, sono stati sanzionati “per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato i principi fondamentali di buona condotta, utilizzando eventi sportivi per questioni non sportive, portando così discredito al calcio e in particolare alla”.