Como abbraccia Varane | Qui per una sfida unica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Raphaelha incontrato i tifosi lariani e la stampa, in un’ affollatissima presentazione a Villa Geno, sul lago di. Entusiasmo alle stelle da parte dei cento tifosi che sono riusciti a prenotarsi per l’evento, ma anche per i numerosi che sono stati fuori dalla villa. Polverizzate in pochi minuti anche le maglie della nuova stagione in vendita. Mirwan Suwarso è il primo a prender parola: "Per noi è un sogno avere qui un campione del mondo che indossa la maglia del". Il campione francese ha raccontato molti aneddoti del passato e spiegato i suoi programmi per il futuro con il: "So di avere alle spalle un grande passato, ma ho tanto ancora da dare. Mi sono subito trovato con le idee di calcio di Fabregas, questo mi ha convinto a scegliere il. Giocherò per la prima volta in Serie A, scoprirò nuove tattiche e sistemi di gioco: sono molto stimolato per questo.