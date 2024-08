Clasica San Sebastian 2024 | dove vederla in tv orari chi parteciperà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Archiviata la parentesi olimpica con il dominio di Remco Evenepoel sia nella prova a cronometro che nella prova in linea, è tempo di tornare a corse “lineari” con una delle classiche che contraddistingue da anni il calendario internazionale di ciclismo e sempre con grande fascino. Si tratta dellaSan, che quest’anno giungerà alla 44a edizione. Malgrado la vicinanza con il Tour de France e con la prova olimpica, i grandi nomi non mancheranno, a partire da Primoz Roglic che sarà uno dei principali favoriti su un percorso così duro e vallonato, ladle sue qualità da scattista potrebbero emergere, anche se saranno da valutare le condizioni dopo la caduta alla Grande Boucle. C’è anche un esperto di classiche come Marc Hirschi, corridore che spesso su tracciati del genere si esalta e sa trovare l’attimo giusto.