Botta Rc Auto | ecco i rincari chi rischia il salasso e come pagare senza svenarsi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L'indice di costo dell'Rcha raggiunto un nuovo massimo storico. Il forte incremento dei prezzi spinge gli italiani a ricorrere alle offerte a rate, che contano per oltre un quarto dei preventivi salvati a luglio 2024 secondo l'Osservatorio di Segugio.it. In questo modo, oltre ai costi già elevati dell'RC, gli italiani pagano in media un 10% in più per il costo della rateizzazione. L'indice di costo dell'Rc, elaborato da Ania su dati Istat, sottolinea la ricerca di Segugio.it ha iniziato a crescere vertiginosamente ad inizio 2023 ed ha toccato a giugno 2024 un picco storico. L'indice, il cui valore era stato fissato a 100 nel giugno 2003, ha raggiunto un valore di 136,3, superando nettamente il precedente massimo di fine 2012 di 133,9. L'aumento dei premi RCè confermato anche dai dati dell'Osservatorio Assicurativo di Segugio.