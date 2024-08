Traffico Roma del 06-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità situazione del prolungamento della pista ciclabile Monte Mario Monte Ciocci verso San Pietro da una settimana circa attivo il cantiere sul ponte Sopra via Angelo Emo ovvero sul viadotto delle Fornaci è prevista la chiusura in fase alterne delle carreggiate di via Emo il transito viene comunque garantito nei due sensi di marcia sulla carreggiata di volta in volta aperta per quel che riguarda il trasporto pubblico e la capolinea di via Emo delle linee 495 l 800 92 906 è stato spostato su via Cipro per dissesto del manto stradale resta chiusa alvia Puccini nel tratto compreso tra Corso d’Italia e Via Pinciana in direzione esterna sono deviate su percorsi alternativi 8 linee di bus compra una notturna dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità