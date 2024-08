Sonic X Shadow GENERATIONS – Pubblicato una traccia audio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024) SEGA haun video speciale contenente la musica e i concept art animati diche i fan aspettano con ansia. Il gioco verrà lanciato il 25 ottobre. Laè un remix di Kingdom Valley Atto 1 dithe Hedgehog (2006), composto da Mariko Nanba e remixato da Audissi Studios. I fan possono preordinarlo oggi e ricevere una legacy skin percontemporaneo basata sul suo look diAdventure! I giocatori che preordineranno l’edizione fisica del Day One riceveranno anche il diario di 28 pagine di Gerald Robotnik, che racconta la sua esperienza nella creazione die della Stazione Spaziale ARK. Inoltre, iscrivendoti alla newsletter prima del 1° novembre 2024 riceverai la legacy skin diJam perclassico, ispirata alla prima apparizione in 3D di