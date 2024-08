Serie di apertura e finale oggi in tv vela maschile e femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Il programma delle gare diallediè ampio per quanto riguarda la giornata di martedì 6 agosto, ricca di eventi per questo sport acquatico. Si disputeranno infatti lediper il dinghy e i multiscafi misti, così come per il kitesurf; inoltre, di scena le finali per le medaglie nel dinghycon Chiara Benini Floriani (Ilca 6) e Lorenzo Brando Chiavarini (Ilca 7) tra i protagonisti. Tra gli altri azzurri in gara, ricordiamo Riccardo Pianosi (kite) Ruggero Tita/Caterina Banti (Nacra 17), Elena Burto/Bruno Festa (470 misto) e Maggie Pescetto (kite). Le gare con gli azzurri presenti andranno in scena a partire dalle ore 12.05 e sino alle 15.43, dunque si tratta di un pomeriggio da non perdere.