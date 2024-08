Rottamazione la quinta rata si può pagare fino al 23 settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – E’ operativo lo slittamento del pagamento delladella-quater a: formalmente al 15, ma in realtà a lunedì 23, tenendo conto del margine di tolleranza previsto per l’operazione. A specificare i dettagli del rinvio è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in una specifica nota. Il governo introduce più garanzie per chi ha ricevuto un immobile in regalo. Liquidazione delle imposte sull’eredità: scatta il prelievo dal conto corrente L’Agenzia informa che il Decreto legislativo n. 108/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024, ha differito al 15il termine per effettuare il pagamento delladella Definizione agevolata delle cartelle con scadenza al 31 luglio 2024, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “-quater”.