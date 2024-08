Reazione a Catena le Senza Ghiaccio non la ' piantano' e vincono di nuovo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 6 agosto 2024) Continua la scalata vincente delle invincibili, che ormai da giorni dominano. Elena, Giulia e Serena sono riuscite a tenere testa anche alle nuove rivali, sopraggiunti nel game show con l'intenzione di rifilare il titolo di campionesse alle tre concorrenti. Un'impresa che non è andata a buon fine, visto che lesono riuscite non solo a difendersi egregiamente ma hanno persino conquistato il bottino finale. Un bottino, quest'ultimo, dal valore più alto rispetto a quello delle precedenti vittorie da loro aggiudicato. Lesfidano le Zero in Comune ‘Che famiglia! Buonasera a voi, gentile pubblico. Buonasera a voi, amici da casa che ci permettete tutte le sere di stare con voi' con questa formula, Pino Insegno ha aperto la puntata del 6 agosto presentando allela squadra avversaria: ‘Zero in Comune'.