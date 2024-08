Questa immagine di Imane Khelif non prova che sia un uomo

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 6 agosto 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede una foto della pugile algerinasul ring mentre indossa una protezione delle zone genitali. L’autore del post descriveprotezione come un «parapalle», aggiungendo di non aver «mai visto un para palle portato da una donna». Il post fa allusione alla teoria infondata secondo la qualesarebbe un’atleta transgender. La notizia è falsa. La foto è vera, ed è il ritaglio di uno scatto pubblicato su La nouvelle République des Pyrénées il 20 ottobre 2023. In quei giorni l’atleta algerina si trovava a Tarbes (Francia) dove si era incontrata sul ring con la pugile francese Maëlys Richol. Tuttavia, il fatto cheindossi una cintura di protezione sulle zone genitali nonche sia un. Infatti, è buona norma nelle arti marziali indossare una protezione simile.