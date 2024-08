Procedimento contro Vannacci per il caso-Mosca pubblicata la decisione delle Procure La reazione del Generale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Da mesi si parlavapresunte irregolarità commesse da Robertodurante la sua permanenza in Russia. Una vicenda intricata che alcuni vedevano come prova dell’inaffidabilità del, mentre altri vi scorgevano una sorta di accanimento nei suoi confronti dopo la bufera mediatica causata dalla pubblicazione del suo libro Il Mondo al Contrario. Il militare, in ogni, era sotto accusa per l’utilizzo improprio di un’automobile di servizio e per l’uso di risorse provenienti dal Fondo Promozione Italia per l’organizzazione di eventi istituzionali. Ebbene, ora si è arrivati alla soluzione di unche aveva occupato le prime pagine di tutti i giornali. E il neo Eurodeputato della Lega, che rimane sempre al centrocronache per le sue posizioni “scomode” su molti temi della realtà italiana e non solo, può trarre un sospiro di sollievo.