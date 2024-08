Oltre l’apparenza mostra personale di pittura scultura e ceramica di Marco Cipolli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Arezzo, 6 agosto 2024 –Dal 10 agosto al 10 settembre 2024 la Filanda, in via Ciuffenna 7 a Loro Ciuffenna (AR), ospita “”,didia cura diBotti con la collaborazione di Donatella Mormile. Sabato 10 agosto, alle ore 21, l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità locali. Martedì 10 settembre si svolgerà il finissage, durante il quale l’artista donerà un’opera al Comune di Loro Ciuffenna, ente che patrocina l’esposizione. “” sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 18 alle 22. In occasione della Festa del Perdono, lasarà visitabile anche lunedì 9 e martedì 10 settembre.