Olimpiadi | Italia Bacosi-Rossetti vincono oro in skeet a squadre miste

(Di martedì 6 agosto 2024) Chateauroux, 06 ago – (Xinhua) – I tiratorini Dianae Gabrielehanno battuto Austen Smith e Vincent Hancock degli Stati Uniti per 45-44 vincendo l’oro nello, sport che ha fatto il proprio debutto ieri alledi Chateauroux., vincitore individuale a Rio 2016, esono stati in testa alle qualificazioni con 149 colpi ieri mattina, eguagliando il record mondiale. Nella gara per la medaglia d’oro hanno sfruttato questo slancio e sono stati in testa per tutto il percorso verso il primo posto al podio. “L’abbiamo fatto insieme. Non sono stata sola durante tutta la gara. Ci siamo sostenuti a vicenda. Abbiamo ottenuto questa medaglia insieme, e non potevamo vincerla da soli”, ha affermato