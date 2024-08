Notte insonne e attacchi di panico La dottoressa aggredita esporrà denuncia | Ho problemi di salute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Massa, 6 agosto 2024 – “L’educazione prima di tutto". E’ amareggiata ladel pronto soccorso vittima di minacce e maltrattamenti da parte dei parenti di un paziente. E dopo l’avvilimento pensa ad azioni legali. "E’ successo nel parcheggio dell’ospedale, dopo il mio turno di lavoro – racconta la specialista ancora sotto choc e dopo unae condi–. Avevo smontato a mezza. Una situazione che lascia amaro in bocca dopo 12 anni di pronto soccorso. Dopo il Covid dovevamo uscirne migliori e invece Ci riempiamo la bocca di tanti discorsi contro la violenza – spiega la sanitaria – poi questo è il risultato. Posso capire i familiari dei pazienti in situazioni del genere, anche io di recente ho perso un parente. Mi hanno aggredito verbalmente e minacciato, erano in tre.