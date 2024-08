Monopolio online La sentenza Usa è una doccia fredda per Google | azioni illegali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024)ha agito illegalmente per mantenere unnella ricerca. Lo ha stabilito un giudice federale con una decisione storica che colpisce i giganti della tecnologia e che potrebbe alterare radicalmente il loro modo di fare affari. Il giudice Amit P. Mehta della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia ha affermato in unadi 277 pagine cheha abusato di unnel settore delle ricerche. Il Dipartimento di Giustizia e alcuni Stati avevano fatto causa a, accusando l'azienda di aver consolidato illegalmente il suo predominio, in parte, pagando ad altre aziende, come Apple e Samsung, miliardi di dollari all'anno per far sì chegestisse automaticamente le query di ricerca sui loro smartphone e browser web.