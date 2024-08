LIVE Olimpiadi Parigi 2024 6 agosto in DIRETTA | Tita Banti che campioni! Allungano nella regata decisiva prima della Medal Race Fuori il Setterosa

Leggi tutta la notizia su oasport

16.59: BEACH VOLLEY – In campo per il primo quarto di finale maschile gli olandesi Boermans/De Groot e i tedeschi Ehlers/Wickler 16.58: VOLLEY – Sta per iniziare la terza sfida dei quarti femminili, in campo Usa e Polonia 16.53: VELA – Ruggeroe Caterinapiazzano la zampata deiclasse nel momento decisivo e conquistano un fantastico secondo posto (alle spalleCina) nell'ultima delle 12 regate di Opening Series del Nacra 17. Gli Azzurri, al netto di eventuali reclami delle prossime ore, si presentano dunque allacon un margine di 14 punti sull'Argentina di Majdalani/Bosco e 20 su Nuova Zelanda (Wilkinson/Dawson) e Gran Bretagna (Gimson/Burnet). Basterà dunque un settimo postofinale per blindare il secondo titolo olimpico consecutivo dopo Tokyo. 16.