L’annuncio sul nuovo fidanzato Chiara Ferragni movimenta ancora il gossip italiano

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 6 agosto 2024) Se fino a poche settimane fa Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, affermava di essere pappa e ciccia con Fedez, anche se prove e conferme non ce ne sono mai state in realtà, adesso il noto esperto di cronaca rosa e televisione si è discostato un po’ dal rapper. Lo scoop su. Nel corso degli ultimi anni la voce del web, Alessandro Rosica, ha dimostrato di avere diversi contatti ed informatori nel mondo dello spettacolo e per questo motivo i suoi follower sono cresciuti e continuano a crescere a vista d’occhio. Oggi, ha parlato deldi. Lui è già “di famiglia”.