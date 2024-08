Italea Campania e la promozione del turismo delle radici nel casertano e nel Sannio

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 6 agosto 2024) Il giornalista Domenico Letizia entra nel team diè un importante progetto didellanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all’interno del progetto PNNR e finanziato da Next GenerationEU per il periodo 2022-2025. Un progetto dedicato sia a chi conosce già le proprie origini italiane e vuole organizzare un viaggio per scoprire e ritrovare i luoghi, i costumi e la cultura dei propri avi, sia a chi le deve identificare, e che potrà avvalersi di una rete di esperti affidabili.