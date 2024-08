Immigrazione clandestina | a Terni sgominata banda Proponeva pacchetti da 4mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 - Aè scattata all’alba la maxi operazione delle forze dell’ordine che ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari nei confronti di tre soggetti implicati in un giro di favoreggiamento della permanenza e dell’ingresso sul territorio nazionale di cittadini stranieri. Sotto indagine anche altre 25 persone che avrebbero collaborato con la. Il sistema fruttava un compenso individuato secondo una sorta di vero e proprio tariffario che variava a seconda della pratica necessaria per ogni singolo straniero interessato quanto versato alla presunta organizzazione. Il "pacchetto completo" aveva un costo che si aggirava intorno ai 4 milacon pagamenti, a volte in più soluzioni, anche attraverso bonifici, di frequente fatti dall'estero, in particolare dalla Francia.