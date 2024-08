Gessate ricorda il contadino maratoneta | un secolo fa la grande impresa di Romeo Bertini a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024)(Milano), 6 agosto 2024 – La partenza perai primi di luglio del 1924, in treno. Con qualche giorno di ritardo rispetto al resto del gruppo, per terminare la mietitura del frumento nei campi di famiglia. E poi la medaglia d’argento nella maratona, conquistata alle 20 del 12 luglio, a 31 anni. A cent’anni dalla storicaomaggia, con la proiezione di un video e un ricordo, la figura di, il“con le ali ai piedi” che portò il nome del paese nel mondo. Il suo secondo posto è rimasto il miglior piazzamento italiano nella disciplina per quasi 65 anni. Sono poche le testimonianze dell’, e poche le notizie “ufficiali” sulla vita di(cui è intitolato il centro sportivose), ricostruite grazie a racconti verbali, pochi documenti e immagini, notizie dal web, lavoro di ricerca di storici locali.