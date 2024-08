Fondi del Mase per convertire le raffinerie in bioraffinerie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Un contributo in conto capitale fino a un massimo di trenta milioni di euro per progetto d'investimento e per impresa, da utilizzare per la riconversione totale o parziale delletradizionali esistenti in bio. Lo prevede il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 agosto. L'obiettivo della misura, come stabilito dal decreto 176 del 22 novembre 2022 che sostiene il settore energetico, è di incentivare la riconversione totale o parziale delletradizionali esistenti, al fine di aumentare la disponibilità di produzione nazionale di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza.