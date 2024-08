Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) Ledi Parigi 2024 sono state un evento significativo per molti atleti italiani, tra cui, uno dei velocisti più promettenti del panorama atletico italiano. La sua performance ha lasciato sorpresi positivamente tutti gli spettatori ed è stata motivo di orgoglio per l’Italia., conosciuto per la sua velocità e determinazione, ha affrontato le competizioni con grande impegno, puntando a ottenere risultati importanti nei 200 metri. Anche per lui ledi Parigi 2024 hanno rappresentato uno degli eventi più memorabili di tutta la sua carriera., foto Ansa – VelvetMagIldiDopo aver superato le batterie,si è qualificato per le semifinali dei 200 metri, un traguardo che ha dimostrato il suo valore e la sua preparazione.