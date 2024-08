Così Spinello ha accolto l’opera ’Saldature’ dello scultore Alò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) La Festa della Madonna aè stata all’insegna della musica e dell’arte. Infatti, dopo le funzioni religiose condotte da don Giordano Milanesi e don Francesco, la piccola comunità diharesidenti ed ospiti nell’area feste della Pro loco nella piazzetta Antonio Scordino grazie al supporto musicale della Banda Roveroni che è riuscita a coinvolgere con il suo repertorio accattivante i presenti. Il clou della manifestazione si è svolto nella antica e suggestiva chiesa di S. Maria in Equis che, priva di tetto come una piccola San Galgano, ora è stata trasformata in un luogo di incontro impreziosito da una mostra sulle emergenze storiche e culturali del vasto territorio montano die dintorni.