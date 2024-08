Champions League | arbitri Var polacchi ubriachi vengono arrestati prima di Dinamo Kiev-Rangers

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Incredibile vicenda nel turno preliminare della, per la precisione nella partita tra, andata del terzo turno di qualificazione nella strada verso la fase del maxi girone. Come riporta TVP Sport, i due Var della partita, iBartosz Frankowski e Tomasz Musial, sono statiquesta mattina. E’ ancora più surreale il motivo: i due hanno rubato un segnale stradale e si sono diretti verso un centro commerciale per nascondersi. Sottoposti immediatamente all’etilometro, il risultato è stato un livello di alcol nel sangue molto elevato. Ragion per cui, sono stati ricoverati in una clinica di riabilitazione e l’Uefa ha provveduto a sostituire immediatamente glivideo con i connazionali Tomasz Kwiatkowski e Pawel Malec.