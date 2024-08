Campi da calcio e calciotto I lavori partono a settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Tra iin corso e quelli che stanno per iniziare, ce ne sono diversi che riguardano gli impianti sportivi in varie zone della città. Tra questi, figura la ristrutturazione del campo datto, nel quartiere Cretarola: un’opera per la quale, nei giorni scorsi, è stata espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, la procedura per l’affidamento dei, appaltati alla ditta Tecta di Notaresco (Teramo) per un importo di quasi 268mila euro (a fronte di 320mila euro di base d’asta). La gara è stata aggiudicata e il cui inizio deiè previsto a. "Si tratta di un altro investimento che, a breve, ci consegnerà un impianto sportivo completamente riqualificato da mettere a disposizione della collettività" il commento del sindaco, Massimiliano Ciarpella.