Calciomercato Milan resta viva la pista Mats Hummels ma prima serve…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 agosto 2024), lache porta all’ex centrale del Borussia DortmundHummels: ma a una sola condizione. La situazione Lache porta all’ex difensore del Borussia DortmundHummelse secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale tedesco potrebbe tornare nuovamente nei radar del club di via Aldo Rossi. Ad oggi il 35enne è svincolato dopo aver concluso la stagione con i gialloneri. L’Italia è una destinazione molto gradita dal giocatore, tanto che è un obiettivo anche del Bologna e della Roma. Adesso, però, i rossoneri potrebbero provare ad affondare il colpo, così da aggiungere grande esperienza alla formazione. Per affondare il colpo per il centrale tedesco, però, ildovrà prima cedere un altro giocatore della retroguardia.