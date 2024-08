Aehra svelati i nomi di SUV e berlina della startup italiana

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024)annuncia idei suoi nuovi modelli di SUV e, la cui produzione verrà realizzata in Italia, lache punta a produrre auto elettriche di lusso, ha svelato idei suoi nuovi modelli di SUV e: Impeto e Tempesta. Fino a ieri, questi modelli erano conosciuti comeSUV eSedan. I prototipi sono già stati presentati e la sede dello stabilimento, situata a Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo (Abruzzo), sarà operativa dal 2026 con una superficie di 207.000 mq. La produzione inizierà entro metà 2026, con una capacità massima di 25.000 unità all’anno.ha pianificato un investimento di 1,2 miliardi di euro per raggiungere questo obiettivo. Le due auto, unite da una nuova scocca in fibra di carbonio, sono completamente elettriche e promettono autoe al topcategoria.