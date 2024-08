Wan-Bissaka-West Ham un ostacolo nella trattativa! L’Inter non si schioda

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Aaron Wan-è incon ilHam per il trasferimento a Londra in questa finestra di calciomercato: distante l’ipotesi relativa al, stante il rinnovo vicino di Denzel Dumfries. LA SITUAZIONE – Aaron Wan-potrebbe approdare al-Ham in questa sessione estiva di calciomercato. Il calciatore inglese rappresenta il grande obiettivo della squadra londinese per la sua difesa, anche se laper portarlo alla corte di Julen Lopetegui non è vicina alla sua conclusione. Un grande nodo, infatti, continua a impedire la buona conclusione dell’affare. Wan-alHam? C’è da risolvere un aspetto! SOLUZIONE AUSPICATA – Il Sun riporta di una volontà molto chiara del Manchester United circa la cessione del proprio terzino alHam.