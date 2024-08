Sistema supplenze dannoso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) La Uil Scuola di Reggio lancia l’allarmeche definisce "une penalizzante, ansia e frustrazione tra i docenti. Esprimiamo profonda preoccupazione per l’avvio della procedura di assegnazione per l’anno scolastico 2024/25". Il sindacato chiede chiarezza "nonostante le rassicurazioni del Ministero, perché permangono numerose criticità che rischiano di penalizzare i docenti e di creare un clima di forte instabilità nelle scuole". Secondo la Uil il problema maggiore è rappresentato da "domande al buio, assenza di graduatorie e posti disponibili. I docenti sono chiamati a presentare domanda senza conoscere con certezza il proprio punteggio definitivo e, in alcuni casi, addirittura senza sapere se saranno inclusi nelle graduatorie". Luigi Fiorentino (foto), responsabile provinciale della Federazione Uil Scuola Rua denuncia inoltre "mancanza di trasparenza.