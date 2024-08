Pubblicato il bando per i contributi all' affitto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pisa, 5 agosto 2024 - È statooggi sul sito web del Comune di Pisa ilper ia integrazione del canone diper l’anno 2024. C’è tempo da oggi, lunedì 5 agosto, fino al 20 settembre per presentare le domande. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2024, o da data d’inizio effettivo del contratto di locazione, fino al 31 dicembre, salvo scadenza o risoluzione anticipata del contratto. “Per il secondo anno consecutivo - dichiara l’assessore alle politiche abitative Giovanna Bonanno – come Comune abbiamo voluto raddoppiare lo stanziamento messo a disposizione da parte del Comune, per assicurare una maggiore disponibilità di risorse da destinare ai nuclei familiari più in difficoltà, che si trovano mensilmente a sostenere le spese per il pagamento di un canone di. Per quest’anno abbiamo inoltre deciso di introdurre un tetto massimo di 1.