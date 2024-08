Psg ufficiale | arriva il baby talento Joao Neves dal Benfica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildel, si trasferisce al Psg per una cifra che secondo alcune indiscrezioni di stampa si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro. Il giovane portoghese, considerato come uno dei centrocampisti più forti per le doti in impostazione e nel recupero palla, e già visto all’opera a Euro 2024, ritroverà tre compagni lusitani in Francia, vale a dire Danilo, Vitinha e Nuno Mendes. “Sono molto orgoglioso di far parte del Psg, una società molto ambiziosa”, ha detto il giocatore. “è uno dei giocatori più talentuosi del Portogallo e del mondo”, ha aggiunto Al-Khelaifi. Psg,ildalSportFace.